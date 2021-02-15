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Türkiye, Eğitim

Sakarya'da yüz yüze eğitime verilen ara 2 gün daha uzatıldı

Sakarya'da olumsuz kış şartları nedeniyle yüz yüze eğitime verilen aranın iki gün daha uzatıldığı bildirildi.

İbrahim Yozoğlu   | 15.02.2021
Sakarya'da yüz yüze eğitime verilen ara 2 gün daha uzatıldı Fotoğraf: Emre Ayvaz - Anadolu Ajansı

Sakarya

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde olumsuz kış şartlarının devam etmesinden dolayı meydana gelebilecek aksamalar sebebiyle Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel okullarda yüz yüze eğitim yapanlar için eğitim ve öğretime 16-17 Şubat'ta 2 gün süreyle ara verilmiştir. Bu tarihlerde uzaktan eğitime devam edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ayrıca tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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