'Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu itibarıyla birlikte görevine iade edilmelidir'

İZMİR

Eğitim-Bir-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Ali Kaya, "laiklik karşıtı" söylemlerle kız çocuklarını "aşağılayıcı" ifadelerde bulunduğu iddia edilen ve Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) tarafından görevinden alınan Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu'nun görevine iade edilmesi gerektiğini belirtti.

Kaya, yaptığı açıklamada, DEÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emiroğlu'nun katıldığı programa ait ses kaydını dinlediğini, konuşmasında ileri sürülen söylemlerin bulunmadığını ifade etti.

Emiroğlu'nun kimliğinden dolayı bir itibar suikastına uğradığını savunan Kaya, şöyle devam etti:

"Ne yazık ki, rektörlük de hocasına tek bir kelimelik savunma hakkı vermeden, yüzlerce kelimeden oluşan gerekçeler üreterek onu jet hızıyla görevden almış, itibar cellatlarının önüne atmıştır. Bir sendika yöneticisinin aymazlığı sonucu, söylemediği sözlerden dolayı bazı medya organları tarafından hedefe konulan ve rektörlük tarafından yargısız infaza tabi tutularak görevden alınan Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu bir an evvel, itibarıyla birlikte görevine iade edilmelidir."

DEÜ Rektörlüğü 8 Aralık'ta DEÜ Mevlana Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof.Dr. Emiroğlu'nu görevden aldığını açıklamıştı.

Muhabir: Halil Şahin