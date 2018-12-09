Milli Eğitim Bakanı Selçuk İzmir'de çalıştay ve toplantıya katıldı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı ile okul müdürleri ve eğitim değerlendirme toplantısına katıldı.

Fotoğraf: AA/Emin Mengüarslan

İZMİR

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı ile okul müdürleri ve eğitim değerlendirme toplantısına iştirak etti.

İzmir programı kapsamında Çeşme ilçesinde İzmir Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı'na katılan Selçuk, eğitimcilerle bir araya geldi.

Bakan Selçuk daha sonra Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde okul müdürleri toplantısına, ardından İl Milli Eğitim Müdürlünde eğitim değerlendirme toplantısına iştirak etti.

Programlar, kısa süre görüntü almasının ardından basına kapalı yapıldı.

Muhabir: Halil Şahin

