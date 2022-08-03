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Eğitim

Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde 'sınıf mevcudu' düzenlemesi

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, özel öğretim kurumlarında sınıf mevcutları, okul öncesi eğitimde 20, diğer okullarda 30'dan fazla olamayacak.

Yasemin Kalyoncuoğlu   | 03.08.2022
Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde 'sınıf mevcudu' düzenlemesi

Ankara

"Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, özel öğretim kurumlarında sınıf mevcudu okul öncesi eğitimde 20, ilkokul, ortaokul, fen ve sosyal bilimler liseleri, mesleki ve teknik liseleri ile diğer okullarda 30'dan fazla olamayacak.


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