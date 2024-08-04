Dolar
33.24
Euro
36.23
Altın
2,441.45
ETH/USDT
2,915.60
BTC/USDT
60,894.00
BIST 100
10,473.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

ÖSYM'den "YKS tercih işlemleri bugün sona eriyor" uyarısı

ÖSYM Başkanı Ersoy, "Kıymetli adaylarımız, 2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemleri bugün sona eriyor." uyarısında bulundu.

Ayşe Şensoy Boztepe  | 04.08.2024 - Güncelleme : 04.08.2024
ÖSYM'den "YKS tercih işlemleri bugün sona eriyor" uyarısı

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemlerinin bugün sona ereceğini belirterek, "Kontrollerinizi yapmanızı ve işlemlerinizi tamamlamanızı hatırlatıyor, tercihlerinizin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Fidan: Türkiye, Gazze'ye en fazla insani yardım yapan ülke konumundadır
Manisa Salihli'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Başta Filistin olmak üzere, dünyanın herkes için daha güvenli bir yer olmasını diliyorum
Boğaziçi Üniversitesindeki konferansta "İşgal, Irkçılık ve Direniş" başlıklı oturum düzenlendi
Diyarbakır annelerinden Çağmar: Devletimizin gücüyle oğlumu alacağım

Benzer haberler

ÖSYM'den "YKS tercih işlemleri bugün sona eriyor" uyarısı

ÖSYM'den "YKS tercih işlemleri bugün sona eriyor" uyarısı

2024-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin sabah oturumu başladı

YKS tercih süresi uzatıldı

KPSS maratonu pazar günü yapılacak sınavlarla tamamlanacak

KPSS maratonu pazar günü yapılacak sınavlarla tamamlanacak
2024-YÖKDİL/2 sınavına giriş belgeleri erişime açıldı

2024-YÖKDİL/2 sınavına giriş belgeleri erişime açıldı
2024-ÖZYES başvuruları başladı

2024-ÖZYES başvuruları başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet