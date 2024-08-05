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Eğitim

LGS kapsamında yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçIarı açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

Esra Başkaya  | 05.08.2024 - Güncelleme : 05.08.2024
LGS kapsamında yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçIarı açıklandı

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları erişime açıldı.

İkinci nakil yerleştirme sonuçlarının ardından 6-14 Ağustos arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak. Yerleştirme süreci, 16 Ağustos'ta tamamlanacak.

LGS kapsamında yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçlarına "meb.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

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