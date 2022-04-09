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Eğitim

ÖSYM'den YDS adaylarına saat uyarısı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, yarın düzenlenecek Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na (2022 YDS/1) girecek adaylara saat uyarısında bulundu.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 09.04.2022
ÖSYM'den YDS adaylarına saat uyarısı

Ankara

ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, YDS'ye girecek adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Adayların, sınava giriş belgesinin yanı sıra fotoğraflı nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarını yanlarında bulundurmaları gerekecek.

Bunların dışında Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe veya mavi kartlar, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı da kimlik belgesi olarak kabul edilecek.

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