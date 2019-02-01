ÖSYM'den Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı'na yeni düzenleme

ANKARA - SELMA KASAP

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sonuçları öğretmenliğe atanmak için kullanılan 2019-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS): Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) uygulanacak 18 alanda konu dağılımları ile sınav sürelerinin yeniden düzenlendiğini açıkladı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Devlet Personel Başkanlığı ve ÖSYM arasında imzalanan protokol kapsamında 2019'da yapılacak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin (ÖABT) uygulanacağı alanlara ilişkin AA muhabirine bilgi verdi.

ÖABT yapılacak alanlara iki yeni bölüm daha eklendiğini hatırlatan Aygün, bu kapsamda "İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği" ve "Beden Eğitimi Öğretmenliği" branşlarında 2019'da ÖABT'nin ilk defa uygulanacağını belirtti.

Aygün, 28 Temmuz 2019'da yapılacak toplam 18 ÖABT alanının şöyle olacağını aktardı:

"Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik (Lise), Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil (İngilizce), Rehber Öğretmen, Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği, Beden Eğitimi Öğretmenliği alanları."

Soru sayısı 50'den 75'e çıkarıldı

ÖSYM Başkanı Aygün, "ÖABT uygulanacak 18 alanda soru sayısı, 50'den 75'e çıkarıldı. Buna göre, tüm alanlarda konu dağılımları ile sınav süreleri yeniden düzenlendi." bilgisini verdi.

Yeni düzenlemelerin ÖSYM'nin web sayfasından adaylara sunulduğunu bildiren Aygün, şunları kaydetti:

"ÖABT'de adaylara, Sınıf Öğretmenliği ve Yabancı Dil (İngilizce) alanlarında alan bilgisi ile ilgili 45 soru, alan eğitimi ile ilgili 30 soru; diğer tüm alanlarda ise alan bilgisi ile ilgili 60 soru, alan eğitimi ile ilgili 15 soru sorulacak ve cevaplama süreleri de sözel alanlar için 120 dakika, sayısal alanlar için ise 150 dakika olacak."

İyi yeni alanın örnek soruları yayımlandı

Prof. Dr. Aygün, 2019 yılında ilk defa ÖABT uygulanacak "İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği" ve "Beden Eğitimi Öğretmenliği" branşları için hazırlanan örnek soruların da ÖSYM'nin internet sayfasında yayınladıklarını sözlerine ekledi.