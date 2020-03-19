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Eğitim, Koronavirüs

ÖSYM YKS geç başvurularını 20 Mart'a kadar uzattı

ÖSYM Başkanlığınca, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı geç başvuruları 20 Mart'a kadar uzatıldı.

Aybüke İnal   | 19.03.2020
ÖSYM YKS geç başvurularını 20 Mart'a kadar uzattı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) geç başvuruları 20 Mart'a kadar uzatıldı. 

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 18-19 Mart olarak açıklanan 2020-YKS geç başvuru günleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dolayısıyla 20 Mart saat 23.59'a kadar uzatıldı.

Adaylar, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden 20 Mart mesai saati bitimine kadar veya ÖSYM Aday İşlemleri sisteminden "https://ais.osym.gov.tr" 20 Mart saat 23.59'a kadar geç başvurularını yapabilecek.

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