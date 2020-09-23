Euro
9.00
Dolar
7.69
BIST 100
1,103.39
Altın
1,889.52
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

ÖSYM, YKS ek yerleştirme tercihleri için 'son gün' uyarısı yaptı

ÖSYM Başkanlığından, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) ek yerleştirme tercihlerinin, bugün saat 23.59'da biteceği uyarısında bulunuldu.

Selma Kasap   | 23.09.2020
ÖSYM, YKS ek yerleştirme tercihleri için 'son gün' uyarısı yaptı

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığından, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) ek yerleştirme tercihlerinin, bugün saat 23.59'da biteceği uyarısında bulunuldu.

ÖSYM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, YKS ek yerleştirme için bugün son tercih günü olduğu, internet aracılığıyla tercihlerin bugün saat 23.59'da sona ereceği hatırlatıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da son 24 saatte 184 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesi Bosna Hersek'e örnek olacak
İngiltere Dışişleri Bakanı Raab'dan ülkede ikinci bir ulusal karantinanın uygulanabileceği uyarısı
Kovid ile mücadelede Prof. Dr. Köktürk'ten 'Biz piyade olalım ama toplum da destek olmalı' çağrısı
Karantinaya rağmen İsrail'de Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı rekor kırdı

Benzer haberler

ÖSYM, YKS ek yerleştirme tercihleri için 'son gün' uyarısı yaptı

ÖSYM, YKS ek yerleştirme tercihleri için 'son gün' uyarısı yaptı

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin oturumları yapıldı

Uzmanından YKS'de ek yerleştirme için doğru tercih uyarısı

Uzmanından YKS'de ek yerleştirme için doğru tercih uyarısı

2020-YDS giriş belgeleri erişime açıldı

2020-YDS giriş belgeleri erişime açıldı
2020-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yayımlanacak

2020-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yayımlanacak