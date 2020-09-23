ÖSYM, YKS ek yerleştirme tercihleri için 'son gün' uyarısı yaptı
ÖSYM Başkanlığından, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) ek yerleştirme tercihlerinin, bugün saat 23.59'da biteceği uyarısında bulunuldu.
Ankara
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığından, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) ek yerleştirme tercihlerinin, bugün saat 23.59'da biteceği uyarısında bulunuldu.
ÖSYM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, YKS ek yerleştirme için bugün son tercih günü olduğu, internet aracılığıyla tercihlerin bugün saat 23.59'da sona ereceği hatırlatıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.