Dolar
26.83
Euro
28.74
Altın
1,919.32
ETH/USDT
1,629.50
BTC/USDT
25,710.00
BIST 100
8,245.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Erzincan Kentsel Dönüşüm Projesi Toplu Temel Atma, Açılış, Anahtar ve Tapu Teslim Töreni'nde konuşuyor.
logo
Eğitim

ÖSYM ve Türksat arasında işbirliği protokolü imzaladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ile Türksat Bilişim arasında bilgi ve iletişim teknolojileri konularında işbirliği protokolü yapıldı.

Fatma Sevinç Çetin  | 07.09.2023 - Güncelleme : 07.09.2023
ÖSYM ve Türksat arasında işbirliği protokolü imzaladı

Ankara

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, Türksat'ın Gölbaşı merkez kampüsünde gerçekleştirilen protokol, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy ve Türksat A.Ş. Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok arasında imzalandı.

İşbirliğiyle, bilişim ürün ve hizmetleriyle uydu, kablo hizmetleri gibi başlıklarda verimliliğin arttırılması hedeflendi.

ÖSYM Başkanı Ersoy, protokol çerçevesinde oluşturacakları ortak çalışmayla birçok alanda daha verimli çalışma üreteceklerini, Türksat'ın tecrübesinin, ÖSYM'ye yeni teknolojilere uyum ve geliştirme noktasında büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyarbakır'da su kullanımında tasarruf çağrısı karşılık buldu
PUBG Mobile Milli Takımı, dünya ikincisi oldu
Estonya'nın Ankara Büyükelçisi Reinart, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Emniyet Genel Müdürlüğünden ülke genelinde trafik denetimi
Terör örgütü PKK/YPG, Bab ilçesindeki camiye roket saldırısı düzenledi

Benzer haberler

ÖSYM ve Türksat arasında işbirliği protokolü imzaladı

ÖSYM ve Türksat arasında işbirliği protokolü imzaladı

2023-ALES/2 sonuçları açıklandı

Türksat yazılım tabanlı uyduları yakın markaja aldı

TEKNOFEST Ankara'da "miniklerin" uğrak yeri Türksat olacak

TEKNOFEST Ankara'da "miniklerin" uğrak yeri Türksat olacak
YÖKDİL/2 pazar günü 81 ildeki 87 sınav merkezinde yapılacak

YÖKDİL/2 pazar günü 81 ildeki 87 sınav merkezinde yapılacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet