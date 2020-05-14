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Eğitim

ÖSYM sınavların başvuru ve sonuç açıklama tarihlerini güncelledi

ÖSYM, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanma tarihleri yeniden düzenlenen sınavların, başvuru tarihleri ile sonuç açıklama tarihlerini güncelledi.

Selma Kasap   | 14.05.2020
ÖSYM sınavların başvuru ve sonuç açıklama tarihlerini güncelledi

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2020 ÖSYM sınav takvimi güncellenerek https://www.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yayımlandı. 

Buna göre, KPSS'nin eylül ayındaki oturumları için başvurular, 30 Haziran-13 Temmuz'da alınacak. 9 Ağustos'ta yapılacak DGS için 9 Haziran-17 Haziran'da başvurular yapılacak.

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları (2020-MSÜ) 7 Temmuz'da; YKS sonuçları 28 Temmuz'da, eylül ayındaki KPSS sonuçları ise 22 Ekim'de açıklanacak.

YKS kılavuzu güncellendi

Öte yandan 27-28 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS), Kılavuzu, sınav tarihleri ve Yükseköğretim Kurulunun 2020-YKS’ye ilişkin aldığı kararlar doğrultusunda güncellenerek https://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlandı.

Haziran'daki e-YDS tarihlerine güncelleme

ÖSYM, 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavının (2020-YKS), 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde uygulanacak olması nedeniyle haziran ayındaki bazı e-YDS tarihlerinde de güncelleme yaptı.

Buna göre, 20-21 Haziran 2020 tarihlerinde yapılması planlanan e-YDS 2020/4 (Farsça) Sınavı ile e-YDS 2020/5 (İspanyolca/İtalyanca) Sınavı, 11-12 Temmuz 2020 tarihlerinde; 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde yapılması planlanan e-YDS 2020/6 (Yunanca/Bulgarca) Sınavı ile e-YDS 2020/7 (Almanca/Fransızca) Sınavının 18-19 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılmasına karar verildi.

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