Dolar
17.32
Euro
18.18
Altın
1,839.67
ETH/USDT
1,048.10
BTC/USDT
19,406.00
BIST 100
2,533.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

ÖSYM Başkanı Aygün: YKS'nin tüm oturumları başarıyla tamamlanmıştır

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) tüm oturumlarının başarıyla tamamlandığını bildirdi.

Mehmet Tosun   | 19.06.2022
ÖSYM Başkanı Aygün: YKS'nin tüm oturumları başarıyla tamamlanmıştır

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu hafta sonu üç oturum halinde 208 sınav merkezinde gerçekleştirdiğimiz 2022-YKS'nin tüm oturumları başarıyla tamamlanmıştır. Böyle büyük bir organizasyonun sorunsuz gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Müküs Çayı'nda kaybolan hemşire 140 kişilik ekiple aranıyor
Bakan Yanık: 2013 yılından bugüne kadar 2,5 milyon vatandaşımız Aile Eğitim Programlarından yararlandı
Çanakkale'de zirai alan ve orman yangınları kontrol altına alındı
Trafik kazasında hayatını kaybeden jandarma er son yolculuğuna uğurlandı
İrlanda Dışişleri Bakanı Coveney: (İrlanda'nın NATO üyeliği başvurusu) Kısa vadede gerçekleşebileceğini düşünmüyorum

Benzer haberler

ÖSYM Başkanı Aygün: YKS'nin tüm oturumları başarıyla tamamlanmıştır

ÖSYM Başkanı Aygün: YKS'nin tüm oturumları başarıyla tamamlanmıştır

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanı Aygün'den Yükseköğretim Kurumları Sınavı hazırlıklarına ilişkin açıklama