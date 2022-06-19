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Eğitim

Gambiya'da Uluslararası Maarif Okullarında mezuniyet töreni düzenlendi

Gambiya'nın başkenti Banjul'da Türkiye Maarif Vakfı (TMV) bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Maarif Okullarında mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Adam Abu-bashal   | 19.06.2022
Gambiya'da Uluslararası Maarif Okullarında mezuniyet töreni düzenlendi

Abuja

Törene Türkiye'nin Banjul Büyükelçisi Tolga Bermek ve Gambiya Dışişleri Bakanı Dr. Mamadou Tangara'nın yanı sıra öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Türkiye ve Gambiya milli marşlarının okunmasıyla başlayan törende, okul idaresi tarafından öğrencilere başarı sertifikaları ve dönem birincilerine hediyeler verildi.

Büyükelçi Bermek, törende yaptığı konuşmada, Gambiya Dışişleri Bakanı Tangara'ya ve Gambiya hükümetine, Maarif Okullarına sağladıkları destek için teşekkür etti.

TMV Gambiya Ülke Temsilcisi İbrahim Sert ise konuşmasında eğitimin önemini ve Uluslararası Maarif Okullarının ülke çapında yakaladığı üstün başarıları anlattı.

Tören, öğrencilerin müzik dinletisi, dans ve halay gösterisinin ardından, farklı kategorilerden mezun olan 60 öğrencinin diplomasını almasıyla son buldu.

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