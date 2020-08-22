ÖSYM Başkanı Aygün: Önümüzdeki hafta içerisinde YKS sonuçlarını açıklayacağız
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontrollerinin devam ettiğini ve yerleştirme sonuçlarını gelecek hafta içerisinde açıklayacaklarını bildirdi.
Ankara
Prof. Dr. Aygün, Twitter hesabından, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2020-YKS) ilişkin paylaşımda bulundu.
YKS'ye giren öğrencilerin heyecanlı olduğunu, onları anladığını ve heyecanlarını paylaştığını vurgulayan Aygün, "Ülkemizin yarınları olan sizler için tüm gücümüzle çalışıyoruz. 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.