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Eğitim

ÖSYM Başkanı Aygün: Önümüzdeki hafta içerisinde YKS sonuçlarını açıklayacağız

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontrollerinin devam ettiğini ve yerleştirme sonuçlarını gelecek hafta içerisinde açıklayacaklarını bildirdi.

Zehra Aydın Turapoğlu   | 22.08.2020
ÖSYM Başkanı Aygün: Önümüzdeki hafta içerisinde YKS sonuçlarını açıklayacağız

Ankara

Prof. Dr. Aygün, Twitter hesabından, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2020-YKS) ilişkin paylaşımda bulundu.

YKS'ye giren öğrencilerin heyecanlı olduğunu, onları anladığını ve heyecanlarını paylaştığını vurgulayan Aygün, "Ülkemizin yarınları olan sizler için tüm gücümüzle çalışıyoruz. 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

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