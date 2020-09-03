ÖSYM Başkanı Aygün ALES sonuçlarının bugün açıklanacağını duyurdu
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı sonuçlarının bugün açıklanacağını bildirdi.
Ankara
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, , Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 16 Ağustos'ta düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (ALES/1)'e ilişkin şunları kaydetti:
"Değerli ALES adaylarımız, lisansüstü başvurularınızı yapabilmeniz için sonuç açıklama tarihini öne alarak 7 Eylül olarak ilan etmiştik. Çalışmalarımızı hızlandırdık ve değerlendirme işlemlerini daha erken tamamladık ve bugün sonuçları sizlerle paylaşacağız. Hayırlı olsun."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.