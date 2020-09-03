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Eğitim

ÖSYM Başkanı Aygün ALES sonuçlarının bugün açıklanacağını duyurdu

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı sonuçlarının bugün açıklanacağını bildirdi.

Burcu Çalık Göçümlü   | 03.09.2020
ÖSYM Başkanı Aygün ALES sonuçlarının bugün açıklanacağını duyurdu

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, , Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 16 Ağustos'ta düzenlenen  Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (ALES/1)'e ilişkin şunları kaydetti:

"Değerli ALES adaylarımız, lisansüstü başvurularınızı yapabilmeniz için sonuç açıklama tarihini öne alarak 7 Eylül olarak ilan etmiştik. Çalışmalarımızı hızlandırdık ve değerlendirme işlemlerini daha erken tamamladık ve bugün sonuçları sizlerle paylaşacağız. Hayırlı olsun."

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