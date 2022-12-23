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Eğitim

ÖSYM 2022'nin sınavlarını bu hafta sonu tamamlayacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı ile Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı bu hafta sonu yapılacak.

Ali Kemal Akan   | 23.12.2022
ÖSYM 2022'nin sınavlarını bu hafta sonu tamamlayacak

Ankara

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2022'nin son sınavları, bu cumartesi ve pazar günü yapılacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı 24 Aralık Cumartesi, Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı da 25 Aralık Pazar yapılacak.

Sınavlar, saat 10.15'te başlayacak, adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınavların Ankara'da uygulanacağını belirterek iç denetçi sınavı için bir bina ve 19 salon, İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı için 27 bina ve 558 salonun kullanılacağını açıkladı.

Sınavlara 13 binden fazla adayın katılacağını bildiren Ersoy, bu sınavlarda emniyet görevlisi dahil 1691 kişinin görev yapacağını kaydetti.

İç denetçi sınavının 120 dakika, İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavının da 105 dakika süreceğini ifade eden Ersoy, İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı için ek süre verilmesine uygun bulunan engelli adayların, 30 dakika ilave sürelerini kullanabileceklerini belirtti.

2022'nin son sınavlarını yapacaklarını belirten Ersoy şunları kaydetti:

"Sınav sorularının hazırlanması, baskı, bölgelere ve ilçelere gönderilmesi, sınavların uygulanması, sınavlardan sonra kitapçıkların toplanması, merkeze ulaştırılması, cevap anahtarlarının okunması ve açıklanması süreçlerinde en ufak aksaklık oluşmaması için çalışmaları büyük titizlikle gerçekleştirdik. Bundan sonraki sınav süreçlerinin de sorunsuz olarak uygulanması için yoğun çaba harcıyoruz. Bu süreçte emekleri olan herkese emekleri için teşekkür ediyorum."

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