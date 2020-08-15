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Eğitim

OSB'lerdeki liselere gençlerden büyük ilgi

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, OSB'lerdeki mesleki ve teknik anadolu liselerinin LGS sonuçlarına göre öğrenci alan bölümlerinde kontenjanların tamamının dolduğunu belirtti.

Erhan Cihan Ünal   | 15.08.2020
OSB'lerdeki liselere gençlerden büyük ilgi

Ankara

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, OSB'lerdeki mesleki ve teknik anadolu liselerinin LGS sonuçlarına göre öğrenci alan bölümlerinde kontenjanların tamamının dolduğunu belirterek, "Gençlerimizin mesleki eğitime, üretime artan ilgisi ülkemiz adına gerçekten memnuniyet verici." ifadelerini kullandı.

Kütükcü, Twitter hesabından LGS sonuçlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Kütükcü, paylaşımında, OSB'lerdeki özel ve resmi 78 mesleki ve teknik anadolu lisesinin LGS sonuçlarına göre öğrenci alan bölümlerinde kontenjanların tamamının dolduğunu kaydederek, "Gençlerimizin mesleki eğitime, üretime artan ilgisi ülkemiz adına gerçekten memnuniyet verici." ifadesine yer verdi.

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