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Eğitim

Okulların 2025 yılı pansiyon ücretleri belirlendi

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarının pansiyon ücretleri yeni yılda ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında 39 bin lira, özel eğitim okullarında 52 bin 750 lira, mesleki eğitim kurumlarında 43 bin 750 lira olarak tespit edildi.

Arife Yıldız Ünal  | 18.10.2024 - Güncelleme : 18.10.2024
Okulların 2025 yılı pansiyon ücretleri belirlendi

Ankara

AA muhabirinin 2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden yaptığı derlemeye göre, pansiyon ücretleri ilköğretim kurumları ve ortaöğretim okullarında gelecek yıl 39 bin liraya yükselecek.

Mesleki-teknik okul ve kurumlar ile 3308 sayılı Kanun kapsamında olan okulların pansiyon ücretleri de 43 bin 750 liraya çıkacak.

İlköğretim kapsamındaki özel eğitim okullarında söz konusu ücretler 52 bin 750 lira olacak.

2025 yılı bütçe teklifiyle belirlenen pansiyon ücretleri şöyle:

Okul türleri ve kademesi

2025 Yılı Ücreti (TL)



İlköğretim Kurumları

(İlkokul, Ortaokul, Yatılı Orta Okullar, İmam Hatip Okulları)

39.000

İlköğretim Kurumları (Özel Eğitim Okulları)

52.750

Ortaöğretim Okulları

(Genel Liseler, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile İmam Hatip Liseleri)

39.000

Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumları

(3308 Sayılı Kanun Kapsamında Olan Okullar)

43.750

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