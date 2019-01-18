Okullarda karne heyecanı

Fotoğraf: AA/Cihan Demirci

EDİRNE / TEKİRDAĞ

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Meriç ilçesinde öğrencilere karnelerini verdi.

Canalp, Şehit Osman Çakıl Anaokulu'nda düzenlenen karne törenine katıldı. Minik öğrenciler tören dolayısıyla hazırladıkları gösteriyi sundu.

Gösterinin ardından öğrencilerle tek tek konuşan Canalp, miniklere başarı belgelerini verdi.

Merkez Büyükdoğanca İlkokulu'nu da ziyaret eden eden Canalp, birinci sınıf öğrencilerine ilk karnelerini verdi. Canalp, öğrenci, öğretmen ve çocuklarının karne heyecanını yaşamaya gelen velilerle sohbet etti.

Canalp, burada yaptığı açıklamada, birinci sınıf öğrencilerinin ilk karne heyecanını yaşadığını belirterek, "Onların ilk heyecanlarına ortak olmak anlamlıydı. Hayatları boyunca kendi öz güvenlerini kazanabilmeleri anlamında güzel bir aktivite oldu. Katılımı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

Vali Canalp, ziyaret ettiği okullarda öğrenci, öğretmen ve velilerle fotoğraf da çektirdi.

Ziyaretlere, Meriç Kaymakamı Ekrem Güngör, Meriç Belediye Başkanı Nihat Yörük, Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Edirne Jandarma Komutanı Albay Alpaslan Doğan da yer aldı.

Tekirdağ

Tekirdağ'da öğrenciler karne sevinci yaşadı.

İl genelinde 561 okulda eğitim öğretim gören 183 bin 882 öğrenci karnelerini aldı.

Süleymanpaşa İlkokulu Müdürü Hüseyin Mutlu ve sınıf öğretmenleri yapılan yarıyıl karne töreninde öğrencilere tek tek karnelerini verdi.

Mutlu, törende yaptığı konuşmada, öğrencilerinin tatili en güzel şekilde değerlendirmesi gerektiğini ifade ederek, "Güzel bir yarıyılı geride bıraktık. Bugün alınacak karneler öğrencilerimizin, ailelerin ve idarecilerimizin emeklerinin karşılığıdır. Öğrencilerimiz tatilde kendilerini dinlendirip ikinci döneme daha enerjik bir şekilde başlayacaktır. Öğrencilerimizin için güzel bir tatil olmasını temenni ediyorum." dedi.

Öğrencilere, yarıyıl tatilinde bol bol aktivite yapmalarını tavsiye eden Mutlu, boş zamanlarında kitap okumayı da ihmal etmeme konusunda uyardı.

Muhabir: Cihan Demirci,Mesut Karaduman