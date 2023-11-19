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Eğitim

Okullarda ara tatil sonrası ilk ders zili yarın çalacak

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, 1 milyon 200 bin öğretmenle eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatilinin ardından yarın dersbaşı yapacak.

Utku Şimşek  | 19.11.2023 - Güncelleme : 19.11.2023
Okullarda ara tatil sonrası ilk ders zili yarın çalacak

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığının takvimine göre, bu yıl okullarda ilk ara tatil 13-17 Kasım'da uygulandı.

Öğretmenler, ara tatilde mesleki çalışma programlarını okula gitmeden çevrim içi tamamladı.

81 ilde yarın itibarıyla merkez ve tüm ilçelerde eğitim öğretim kaldığı yerden devam edecek ve bu kapsamda 20 milyon öğrenci, 1 milyon 200 bin öğretmenle dersbaşı yapacak.

Bakanlık takvimine göre, 22 Ocak-2 Şubat 2024'te yarıyıl tatili, 8-12 Nisan 2024'te ise ikinci ara tatil olacak.

11 Eylül 2023'te başlayan eğitim öğretim dönemi, 14 Haziran 2024'te sona erecek.

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