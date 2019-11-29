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Eğitim

Öğretmenler ara tatiller için ek ders ücreti alabilecek

Milli Eğitim Bakanlığınca ara tatil dönemlerindeki mesleki çalışmalarda fiilen görev yapan öğretmenlere ek ders ücreti ödenecek.

Ahmet Sertan Usul   | 29.11.2019
Öğretmenler ara tatiller için ek ders ücreti alabilecek

Ankara

"Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin, ilgili mevzuata göre öğretim yılı başında, sonunda ve ara tatillerde 1'er hafta olmak üzere toplam 4 hafta süreyle fiilen yaptıkları mesleki çalışmalar için haftada 15 saat ek ders ücretinden yararlanması sağlandı.

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren karar, 18 Kasım'dan itibaren geçerli olacak.

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