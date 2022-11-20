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Eğitim

Öğretmenler aldıkları eğitimle afetle mücadeleye destek verecek

Bingöl'de gönüllü öğretmenlerin yer aldığı MEB Arama ve Kurtarma Birimi, AFAD'dan aldığı eğitimle afet ve acil durumlarda ihtiyaç duyulan bölgelerde görev yapacak.

Rıdvan Korkulutaş   | 20.11.2022
Öğretmenler aldıkları eğitimle afetle mücadeleye destek verecek Fotoğraf: Rıdvan Korkulutaş/AA

Bingöl

Türkiye'nin deprem açısından riskli illeri arasındaki Bingöl'de, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Arama ve Kurtarma Biriminde (AKUB) gönüllü öğretmenler, aldıkları profesyonel eğitimle afetle mücadeleye destek sunacak.

AFAD İl Müdürlüğü, Bingöl'de depremde ve diğer afetlerde görev gücünü artırabilmek için sivil toplum kuruluşlarının üyelerine, çeşitli kurumların personeline, gönüllü vatandaşlara deprem, arama kurtarma, ilk yardım, olay yönetimi ve koordinasyonu, psikososyal destek gibi konularda eğitimler vermeyi sürdürüyor.

Depreme karşı toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla verilen eğitimlere, İl Milli Eğitim Müdürlüğü AKUB'dan 30 gönüllü öğretmen, uzmanların verdiği teorik eğitimlerin ardından sahada gerçekleştirdikleri tatbikatlarla deneyim kazandı.

Eğitimler sayesinde öğretmenler afet ve acil durumlarda refleks ve inisiyatif gücüne sahip, müdahale hızı yüksek AFAD ekipleri ile organize şekilde çalışacak seviyeye ulaştı.

Kentte eğitim alan öğretmenlere bu kapsamda arama kurtarma, arama kurtarmada kullanılan malzemeler, yaralı taşıma teknikleri, çadır kurulumu, üst katlardan ve kuyulardan kişi kurtarma ve insani yardım konularında bilgiler uygulamalı olarak aktarıldı.

Deneyim kazanan öğretmenler öğrencilerine de afet bilincini aşılayacak ve olası afetlerde görev alacak.

Bingöl AKUB Lideri Serhat Bürke, AA muhabirine, ekiplerin ilk yardım, yangın, deprem gibi birçok konuda eğitim aldığını söyledi.

Önceliklerinin okullar olduğunu dile getiren Bürke, öğrencilere yönelik eğitim ve tatbikat yaptıklarını belirtti.

Ekiplerinin gelişmeye devam ettiğini kaydeden Bürke, "AFAD koordinesinde bu çalışmaları yürütmekteyiz. İlerleyen zamanlarda operasyonel ekip olmayı hedefliyoruz. AFAD'a destek olacak şekilde her an, her yerde görev almaya hazırız." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Koordinatörü Samet Şekercioğlu da gönüllü öğretmenlerin acil durumlarda müdahalede bulunması ve yetkinlik kazanması için ciddi eğitimlerin verildiğini aktardı.

AFAD ile koordineli bu eğitimleri gerçekleştirdiklerini dile getiren Şekercioğlu, "AFAD her zaman yanımızda. Arkadaşlarımız her türlü acil olaya etkin şekilde müdahale edebilmek adına eğitimler görüyor, tatbikat yapıyor. Arama kurtarma ekibinde birçok branştan öğretmenin olması bize bu kapsamda da farkındalık kazandırmış oluyor." ifadelerini kullandı.

"Öğretmenlerin farkındalık yaratması gerekiyor"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Cevdet Yılmaz Ortaokulu Müdür Yardımcısı Şahin Gazioğlu ise faaliyete gönüllü olarak katıldığını anlatarak, kentin Kuzey Anadolu fay hattı ile Doğu Anadolu fay hattının kesişim noktasında yer aldığını, bu nedenle depreme hazırlıklı olmaları gerektiğini bildirdi.

Okulların da bu anlamda hazır olması gerektiğini ifade eden Gazioğlu, şöyle konuştu:

"Depremin ne zaman, nerede olacağı belli değil. Bu nedenle bizim her an tetikte ve hazır olmamız lazım. Özellikle aldığımız eğitimlerle teorik bilgileri uygulamalı olarak sahada çalıştık. Bunları okullardaki tatbikatlarda da uygulayacağız. Öğretmen topluma şekil veren toplum mühendisidir. Bizim bu farkındalığı başlatmamız, oluşturmamız umarım diğer kurumlara da bir öncü rolü yaratacaktır."

"Öğretmeler bizim için önemli bir güç oldu"

AFAD Arama Kurtarma Teknisyeni Veysi Birtek ise ekiplerine yardımcı olmak amacıyla çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliklerini sürdürdüklerini kaydetti.

Birtek, "MEB AKUB ekibiyle yollarımız kesişti. İki haftalık bir eğitimimiz oldu. Gerekli donanıma kavuştular. Öğretmenler bizim için önemli bir güç oldu." diye konuştu.

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