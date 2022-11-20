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Eğitim

ALES yapıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/3) yapıldı.

Selma Kasap   | 20.11.2022
ALES yapıldı

Ankara

Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen ALES, 81 ilde 92 sınav merkezinde 501 bina ve 6 bin 744 salonda uygulandı. ALES için 170 bin 647 aday başvuru yaptı.

Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara, sayısal ve sözel testlerden oluşan toplam 100 soru için 150 dakika cevaplama süresi verildi.

ALES/3 sonuçları, 9 Aralık 2022'de açıklanacak.

Sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

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