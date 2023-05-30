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Eğitim

Öğretmen ve başöğretmenlik eğitim programına başvurular başladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitim programına başvurular başladı.

İsa Toprak  | 30.05.2023 - Güncelleme : 30.05.2023
Öğretmen ve başöğretmenlik eğitim programına başvurular başladı

Ankara

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 9 Haziran'a kadar devam edecek başvuruların ardından uzman öğretmenlik eğitimleri 17 Temmuz-8 Eylül, başöğretmenlik eğitimleri ise 17 Temmuz-18 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

Eğitim programına başvuran MEB'e bağlı resmi eğitim kurumlarında öğretmen ve uzman öğretmenlerin şartları taşıyıp taşımadıkları, il değerlendirme komisyonlarınca değerlendirilecek.

MEB'e bağlı özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmen ve uzman öğretmenlerin başvurularıysa Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün koordinesinde ilçe veya il milli eğitim müdürlüklerince onaylanacak.

Eğitim programına ilişkin detaylara, "https://www.meb.gov.tr/uzman-ogretmenlik-ve-basogretmenlik-egitim-programi-icin-basvurular-basladi/haber/30065/tr" adresinden ulaşılabilecek.

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