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Eğitim

'Öğretmen kitaplığı' uygulaması yayında

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, okumak, araştırmak ve bilgiye ulaşmayı kolaylaştırmak amacıyla hazırlanan "Öğretmen Kitaplığı" uygulamasının devreye alındığını bildirdi.

Burcu Çalık   | 23.10.2019
'Öğretmen kitaplığı' uygulaması yayında

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okumak, araştırmak ve bilgiye ulaşmayı kolaylaştırmak amacıyla hazırlanan "Öğretmen Kitaplığı" uygulamasının devreye alındığını bildirdi.

Bakan Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) "Öğretmen Kitaplığı" aplikasyonu ile ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Selçuk, paylaşımında, "Okumak, araştırmak, bilgiye ulaşmak için öğretmenlerimizin yolunu açan 'Öğretmen Kitaplığı' aplikasyonu yayında. Telefonunuza yüklediğiniz uygulama ile kitaplara ulaşabilir, yeni kitap güncellemelerini takip edebilirsiniz." ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı da konuyla ilgili Twitter paylaşımında, Türkiye'de kamuda ilk mobil öğretmen kitaplığını kurduklarını belirterek, söz konusu aplikasyonla öğretmenlerin, okul yöneticilerinin ve tüm vatandaşlara her yerden her zaman okuma imkanının tanınacağını, görme engelli kişilerin de diledikleri gibi kitaplara ulaşabileceğini kaydetti.

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