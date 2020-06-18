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Eğitim

Öğrencilerin karneleri e-Okul üzerinden erişime açıldı

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin karneleri elektronik ortamda erişime açıldı.

Yıldız Aktaş   | 18.06.2020
Öğrencilerin karneleri e-Okul üzerinden erişime açıldı

Ankara
Milli Eğitim Bakanlığınca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin karneleri elektronik ortamda erişime açıldı.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, ilkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.

Lise kademesindeki öğrenciler diplomalarını ve talep etmeleri halinde "takdir, teşekkür, onur ve üstün başarı" belgelerini belirlenecek tarihlerde okullarından alabilecek. 

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