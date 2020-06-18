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Eğitim

Hazirandaki sorumluluk sınavlarına sadece 12'inci sınıflardan isteyen öğrenciler girecek

Liselerin tüm sınıf düzeylerinde 22-30 Haziran'da yapılması planlanan sorumluluk sınavları, sadece 12'inci sınıflardan isteyen öğrencilere yönelik uygulanacak.

Yıldız Aktaş   | 18.06.2020
Hazirandaki sorumluluk sınavlarına sadece 12'inci sınıflardan isteyen öğrenciler girecek

Ankara

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, Twitter hesabından sorumluluk sınavlarına ilişkin açıklama yaptı.

Safran, "Ortaöğretim kurumlarının tüm sınıf düzeylerinde yapılması planlanan sorumluluk sınavları, yine aynı tarihler arasında, sadece 12'inci sınıflardan isteyen öğrencilerimize yönelik uygulanacaktır. Diğer sınıflardaki öğrencilerimiz eylül ayında yapılacak sınavlara katılacak olup herhangi hak kaybına uğramayacaktır. Tüm öğrencilere başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

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