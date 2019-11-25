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Eğitim

Murat Ülker'den Şehir Üniversitesi ile ilgili haberlere ilişkin açıklama

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, İstanbul Şehir Üniversitesi’nin kuruluşundan itibaren holding olarak söz verdikleri bütün maddi taahhütleri yerine getirdiklerini söyledi.

Burhan Sansarlıoğlu   | 25.11.2019
Murat Ülker'den Şehir Üniversitesi ile ilgili haberlere ilişkin açıklama

Istanbul

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker konuya ilişkin olarak yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde İstanbul Şehir Üniversitesi ile ilgili holdingin ve kendi isminin geçtiği bazı haberlerde doğru olmayan bir şekilde üniversiteye taahhütlerinin farklı siyasi sebeplerden ötürü devam etmediği yönünde gerçek dışı iddiaların yer aldığını belirtti.

"Oysaki İstanbul Şehir Üniversitesi’nin kuruluşundan itibaren holding olarak söz verdiğimiz bütün maddi taahhütlerimizi yerine getirdik. Ayrıca üniversite mütevelli heyetinden ayrılmadan önce holdingimiz vakıf yöneticileri ile maddi anlamda son olarak yapılabilecekleri konuştu, ardından bu taahhütlerimizi de yerine getirdik." ifadelerini kullanan Ülker, o toplantıda üniversitenin maddi durumunun çok hassas bir şekilde idare edilmesi gerektiğini, yapılabilecekleri ve borçlanma konusunda dikkatli olunmasını da hatırlattıklarını bildirdi.

O zaman da ifade ettikleri gibi holding olarak taahhütlerinin hiçbirinin sonsuz olmadığını dile getiren Ülker, şunları kaydetti:

"Bu süreç sonunda hiçbir siyasi mülahaza olmaksızın holdingimiz bütün sorumluluklarını yerine getirdi. Sonrasında grubumuz daha başka sosyal hizmetlerini sürdürürken üniversiteye kuruluş aşamasında verdiğimiz sözleri yerine getirmenin huzuru içinde yönetimden ayrıldık. Bilinmelidir ki üniversite projesi içinde kendi kararımızla yer aldık, sorumluluklarımızı da yerine getirerek kendi kararımızla ayrıldık. Bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızdan sadece destek gördük. Biz ayrıldıktan sonraki süreçte göreve gelen yöneticilerin çeşitli kaynakları hangi şartlarda ve ne şekilde kullandıkları hususunda hiçbir bilgimiz de bulunmamaktadır."



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