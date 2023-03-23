MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na giriş belgeleri erişime açıldı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 2 Nisan'da düzenlenecek 2023 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2023-MSÜ) giriş belgeleri erişime açıldı.
Ankara
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2023-MSÜ'ye katılacak adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden edinebilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.