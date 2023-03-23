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Eğitim

MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 2 Nisan'da düzenlenecek 2023 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2023-MSÜ) giriş belgeleri erişime açıldı.

Fatma Sevinç Çetin  | 23.03.2023 - Güncelleme : 23.03.2023
MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na giriş belgeleri erişime açıldı

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2023-MSÜ'ye katılacak adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden edinebilecek.

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