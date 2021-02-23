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Eğitim

MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları bugün sona eriyor

Milli Savunma Bakanlığı, henüz başvurusunu yapmamış adayların 'osym.gov.tr' resmi internet adresinden saat 23.59'a kadar başvurularını yapabileceklerini bildirdi.

Ahmet Sertan Usul   | 23.02.2021
MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları bugün sona eriyor

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ) başvurularının bugün sona ereceği hatırlatıldı.

Paylaşımda, "Henüz başvurusunu yapmamış adaylar 'osym.gov.tr' resmi internet adresinden saat 23.59'a kadar başvurularını yapabileceklerdir." ifadesi yer aldı.

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