MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları bugün sona eriyor
Milli Savunma Bakanlığı, henüz başvurusunu yapmamış adayların 'osym.gov.tr' resmi internet adresinden saat 23.59'a kadar başvurularını yapabileceklerini bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ) başvurularının bugün sona ereceği hatırlatıldı.
Paylaşımda, "Henüz başvurusunu yapmamış adaylar 'osym.gov.tr' resmi internet adresinden saat 23.59'a kadar başvurularını yapabileceklerdir." ifadesi yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.