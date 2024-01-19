Dolar
30.19
Euro
32.86
Altın
2,032.87
ETH/USDT
2,486.70
BTC/USDT
41,410.00
BIST 100
7,988.43
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yalova'da “Mavi Vatana Güç: Yeni Deniz Platformları Teslimat Töreni”ne katılacak
logo
Eğitim

MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları 30 Ocak'a kadar sürecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca uygulanacak, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2024-MSÜ) başvuruları 30 Ocak Salı gününe kadar devam edecek.

Utku Şimşek  | 19.01.2024 - Güncelleme : 19.01.2024
MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları 30 Ocak'a kadar sürecek

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre adaylar, 3 Ocak Cuma günü başlayan sınav başvurularını 30 Ocak Salı günü saat 23.59'a kadar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden bireysel olarak veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

Öte yandan, 3 Mart Pazar günü yapılacak sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-MSÜ Kılavuzu'nda yer alıyor.

Sınava başvuruda bulunan adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca ÖSYM tarafından uygulanacak olan 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2024-YKS) başvurularını yapmaları gerekiyor.

Ayrıca, Harp Okulları için 2024-YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT), Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2024-YKS'nin ilk turumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Trabzon'da konuştu: KKTC Doğu Akdeniz'de bağımsız bir Türk devletidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Hadis Araştırma Takdim ve İcazet Merasimi'ne katıldı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev ile bir araya geldi
AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı
"Futbolda şike kumpası" davasında 4 sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Benzer haberler

MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları 30 Ocak'a kadar sürecek

MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları 30 Ocak'a kadar sürecek

Bu yılın ilk Elektronik Yabancı Dil Sınavı yarın yapılacak

DUS 2. dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanı Ersoy, sınav süreçlerinde "yapay zeka" kullanımının yol haritasını açıkladı

ÖSYM Başkanı Ersoy, sınav süreçlerinde "yapay zeka" kullanımının yol haritasını açıkladı
EKPSS ile kamu kurumlarına yerleştirmeler için tercihler başladı

EKPSS ile kamu kurumlarına yerleştirmeler için tercihler başladı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ersoy, "Fosfor" fotoğrafını seçti

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ersoy, "Fosfor" fotoğrafını seçti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet