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Eğitim

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 19 Mart'ta gerçekleştirilecek 2023 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları alınmaya başlandı.

Zafer Fatih Beyaz   | 13.01.2023
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları başladı

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün başlayan başvurular 7 Şubat'a kadar sürecek.

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından yapabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2023-MSÜ kılavuzunda yer alıyor. Adaylar kılavuza ÖSYM'nin sitesinden erişebiliyor.

Adayların, harp okulları ve astsubay meslek yüksekokulları 2'nci seçim aşamalarına katılabilmeleri için, ÖSYM'nin uygulayacağı 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na başvuru yapmaları ve harp okulları için 2023-YKS'nin 1. oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 2. oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT), astsubay meslek yüksekokulları için 2023-YKS Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girmeleri gerekiyor.

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