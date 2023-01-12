AB Komisyonu, Macaristan'ın "Erasmus yasağı" tepkisine kayıtsız kaldı
AB Komisyonu sözcülerinden Ujvari, Macaristan hükümetinin, vakıf üniversitelerinin Erasmus kapsamından çıkarılmasına gösterdiği tepkiye kayıtsız kalırken, kararın, 15 Aralık 2022'den önce anlaşma yapılan üniversitelerde etkili olmayacağını bildirdi.
Brüksel
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Balazs Ujvari, Macaristan hükümetinin, vakıf üniversitelerinin Erasmus kapsamından çıkarılmasına gösterdiği tepkiye kayıtsız kalırken, kararın, 15 Aralık 2022'den önce anlaşma yapılan üniversitelerde etkili olmayacağını bildirdi.
AB Komisyonu sözcülerinden Ujvari, bir gazetecinin, Komisyonun Macaristan'daki vakıf üniversitelerinin AB'nin Erasmus programından yararlanamayacağı yönündeki kararına Budapeşte yönetiminin verdiği tepkiyle ilgili sorusunu yanıtladı.
Ujvari, Erasmus anlaşmalarının iki yıllık dönemler için imzalandığını, 2022'nin ortasında çok sayıda anlaşma yapıldığını, bunların 2024'ün ortasına kadar geçerli olacağını söyledi.
AB sözcüsü, dolayısıyla AB Konseyi tarafından 15 Aralık 2022'de verilen karardan önceki anlaşmaların etkilenmeyeceğini belirtti.
Ujvari, Macaristan'ın tepkisine ise karşılık vermedi.
9 Ocak'ta yaptığı açıklamada, çoğu devlet üniversitesini içeren tartışmalı kamu tröstleri tarafından denetlenen kurumlara kayıtlı Macar öğrencilere artık AB çapında burs vermeyeceğini duyuran Ujvari, Macaristan endişeleri gidermek için "tam ve yeterli" önlemler alana kadar yasağın yürürlükte olacağını söylemişti.
Macaristan'ın tepkisi
Macaristan Bölgesel Kalkınma Bakanı Tibor Navracsics, dün, karara tepki göstermiş, AB'nin "kamu yararına çalışan vakıfların satın alımlarının da kamu alımı kapsamına girmesi" gibi taleplerinin halihazırda karşılandığını, dolayısıyla kararın sebebini anlamadıklarını ifade etmişti.
Macar medyası, AB'nin söz konusu kararı aktif siyaset yapan kişilerin vakıf üniversitelerinin mütevelli heyetinde görev yapmalarına izin veren düzenleme nedeniyle aldığını yazmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.