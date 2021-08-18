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Eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmen atama takvimini güncelledi

Milli Eğitim Bakanlığınca güncellenen takvime göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için eğitim kurumu tercihleri, 29 Ağustos-2 Eylül'de alınacak.

Ahmet Sertan Usul   | 18.08.2021
Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmen atama takvimini güncelledi

Ankara

Bakanlığın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2021 Mart Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Takvimi'nde değişikliğe gidildi.

Buna göre, atama işlemleri için eğitim kurumu tercihleri 29 Ağustos-2 Eylül'de alınacak. Atama sonuçları ise 3 Eylül'de ilan edilecek.

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