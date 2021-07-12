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Eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki Eğitim Merkezlerini güçlendiriyor

Geleneksel çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitimi verilen Mesleki Eğitim Merkezleri mezunlarının istihdam oranlarının yüzde 88 gibi oldukça yüksek oranda gerçekleştiren MEB, bu merkezleri güçlendirmek için yeni adımlar atmaya devam ediyor.

Sergen Sezgin   | 12.07.2021
Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki Eğitim Merkezlerini güçlendiriyor

Bursa

Bursa'da Mesleki Eğitim Merkezini ziyaret eden Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, yaptığı açıklamada, bu eğitim kurumlarının genç işsizliği azaltmak için önemli fırsatlar sunduğunu bildirdi.

Mesleki Eğitim Merkezlerine kayıt olabilmek için ortaokul mezunu olmanın yeterli olduğunu, yaş sınırlaması bulunmadığını aktaran Özer, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Öğrenciler 4 yıl boyunca haftada bir gün okulda eğitim alırken, diğer günler işletmelerde beceri eğitimi alıyorlar. 4 yıl boyunca da asgari ücretin üçte biri kadar ücret aldıkları gibi iş ve meslek hastalıklarına karşı da sigortalanıyorlar. Mesleki Eğitim Merkezlerindeki öğrenci sayımızı artırmak istiyoruz. Bu amaçla kapsamlı bir çalışma programı hazırladık. Önümüzdeki eğitim öğretim yılı itibarıyla mesleki eğitim merkezlerine devam eden öğrenci sayısını 250 binin üzerine çıkartmayı hedefliyoruz. Bu projenin pilot uygulamasını Bursa'da uygulamaya koyduk. Bursa'da mesleki eğitim merkezine devam eden öğrenci sayısı 3 bin civarında. Bu sayıyı 10 bine çıkartmayı hedefliyoruz. Bursa Valiliğimizin koordinasyonunda sektör temsilcileri, sanayi ve ticaret odalarımız ve paydaşlarımızla yoğun bir çalışmanın içerisine giriyoruz."

Bursa'daki çalışmaya desteklerinden dolayı Vali Yakup Canpolat, milletvekilleri, belediye başkanları, oda başkanları, hayırseverler, paydaşlar ve sektör temsilcilerine teşekkür eden Özer, süreçleri başarıyla yürüten İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger ve çalışma arkadaşlarını kutladı.

Mesleki Eğitim Merkezi mezunları ilk kez lise diploması aldı

Özer, MEB'in Mesleki Eğitim Merkezlerini güçlendirmek için yaptığı düzenlemelerden birinin, bu merkezlerden mezun olanların lise diploması alabilmeleri için kurdukları yapı olduğunu vurguladı.

Bu sayede Mesleki Eğitim Merkezi mezunlarının lise diploması alabildiğini aktaran Özer, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak geleneksel çıraklık, kalfalık, ustalık eğitiminin verildiği mesleki eğitim merkezlerinin kalite ve kapasitesinin artırılmasına büyük önem veriyoruz. Mesleki Eğitim Merkezlerindeki en temel sorunlardan biri, 4 yıllık eğitim sonunda mezunlar usta olabilmelerine rağmen lise diploması alamıyorlardı. Bu nedenle çok sayıda öğrenci, Mesleki Eğitim Merkezlerine gitmek istemiyordu. Bu sorunu çözmek için esnek bir yapı oluşturduk ve lise diplomasına erişim imkanı sağladık. Bu düzenlemeden sonra bir yılda Mesleki Eğitim Merkezlerine kayıt yaptıran öğrenci sayısı yüzde 64 arttı.

Talep üzerine düzenlemeyi Mesleki Eğitim Merkezlerinden daha önce mezun olanları da kapsayacak şekilde genişlettik. 30 bine yakın daha önce mezun olmuş ustamız telafi programına başvurdu. Yaklaşık 20 bin usta, programı tamamlayarak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi diploması alabildiler. Bursa'da da 433 ustamız ilk kez lise diploması aldı."

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