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Eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı EBA'da canlı sınıfla eğitime hazırlanıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitim sürecinde öğretmen ile öğrenci arasındaki mesafeyi ortadan kaldırarak etkileşimli ders işlenmesine imkan sağlayan canlı sınıf uygulamasının pilot çalışmalarını başlatacak.

Selma Kasap   | 29.03.2020
Milli Eğitim Bakanlığı EBA'da canlı sınıfla eğitime hazırlanıyor Fotoğraf: Metin Aktaş/AA

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), uzaktan eğitim sürecinde öğretmen ile öğrenci arasındaki mesafeyi ortadan kaldırarak etkileşimli ders işlenmesine imkan sağlayan canlı sınıf uygulamasının 8. ve 12. sınıflar için pilot çalışmaları 30 Mart Pazartesi günü başlatılacak.

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, canlı sınıf uygulaması, pilot çalışmaların ardından kademeli olarak Türkiye genelinde başlayacak.

Canlı sınıf uygulamasına 8. sınıflarda okuyan 1 milyon 700 bin dolayında, lise son sınıflarda okuyan yaklaşık 1 milyon öğrencinin katılması planlanıyor.

Müdürler, öğretmenlere ve öğrencilere bilgilendirme yapacak

Canlı sınıfların oluşturulmasında okul müdürleri yetkili olacak. Öğrencilerin ve öğretmenlerin bilgisayarlarına canlı sınıflar için gerekli programlar yüklenecek. Okul müdürleri, öğretmen ve öğrencilere, canlı sınıf dersleri ve saatleri konusunda EBA üzerinden bilgilendirme yapacak.

Öğretmenler canlı sınıf uygulamasıyla evlerinde görev alacaklar. Televizyon dersleriyle eş güdümlü olarak öğretmenler, kendi öğrencilerine EBA üzerinden ödevlendirme yapıp, soru-cevap-test etkinliklerini yönlendirip, çalışma gönderebilecekler.

Yarın başlatılacak pilot uygulama kapsamında, 1000'in üstünde sınıf derslere canlı bağlanacak.

Televizyonlarda soru çözüm saatleri olacak

Bakanlıkça ayrıca 8. ve 12. sınıf öğrencileri için YKS ve LGS'de sorumlu oldukları konuları kapsayan programlar hazırlanıyor.

Bu süreçte TRT-EBA kanallarında özellikle 8'inci sınıf öğrencilerinin sınav hazırlık rutinlerine destek olmak için bir soru-çözüm saati hazırlandı. Çocuklar, bu saatlerde kendileri için hazırlanan örnek soruları ekrandan takip ederek çözebilecek.

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