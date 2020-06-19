Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk velilere 'karne' verdi
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Sevgili velilerimiz, her sene çocuklarınızın karnelerini paylaşıyor, çevrenize gösteriyordunuz. Bu sene siz de bizimle hem öğretmen hem öğrenci oldunuz. Bir karne de sizin hakkınız." ifadelerini kullandı.
Ankara
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesaplarından eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla açıklamada bulundu.
Sevgili Velilerimiz,— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) June 19, 2020
Her sene çocuklarınızın karnelerini paylaşıyor, çevrenize gösteriyordunuz.Bu sene siz de bizimle hem öğretmen hem öğrenci oldunuz.En büyük desteği velilerimizden aldık.Bir karne de sizin hakkınız.Öğretmenlerimiz adına, tüm velilerimize #herkesetakdirteşekkür pic.twitter.com/SHvQxXJ1Xh
"Uzaktan Eğitimin Anne Baba Karnesi"ne ilişkin görselini paylaşan Bakan Selçuk, "Sevgili velilerimiz, her sene çocuklarınızın karnelerini paylaşıyor, çevrenize gösteriyordunuz. Bu sene siz de bizimle hem öğretmen hem öğrenci oldunuz. En büyük desteği velilerimizden aldık. Bir karne de sizin hakkınız. Öğretmenlerimiz adına, tüm velilerimize, herkese takdir, teşekkür." değerlendirmesini yaptı.
Bakan Selçuk'un paylaştığı karnede, velilere "Uzaktan Eğitime Destek Olma", "Çocuklarla Oyun Oynama", "EBA TV Takibi", "Birlikte Keyifli Vakit Geçirme", "Öğretmenle İş Birliği İçinde Olma", "Sabır, İlgi, Anlayış Gösterme" konularından "5/Pekiyi" notu verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.