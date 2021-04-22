Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mardin'de ziyaretlerde bulundu
Anadolu Lisesini ziyaret eden Bakan Selçuk, öğrencilerin proje ve çalışmalarını izledi, onlarla ebru yaptı, söyledikleri Türkçe ve İngilizce şarkıları dinledi.
Mardin
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mardin'de ziyaretlerde bulundu.
Temaslarda bulunmak amacıyla Mardin'de bulunan Selçuk, beraberinde Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Yusuf Büyük, Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu ve Mardin Valisi Mahmut Demirtaş ile Anadolu Lisesini ziyaret ederek, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.
Okulu gezerek son sınıf öğrencilerinin proje ve çalışmalarını izleyen Selçuk, çocuklarla ebru yaptı, onların söylediği Türkçe ve İngilizce şarkıları dinledi.
Bakan Selçuk, daha sonra AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya ile AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek, İl Başkanı Faruk Kılıç ve partililerle görüştü.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Tarih Müzesi Mardin Anadolu Masal Evi'nin açılışını yapan Selçuk, müzenin bitişiğinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için süslenen bir evin penceresinde oturan çocuklarla sohbet etti.
Mardin Olgunlaşma Enstitüsünü de ziyaret eden Selçuk, burada öğretmen ve usta öğreticilerin çalışmalarını inceledi.
Bakan Selçuk, burada "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" kapsamında öğretmenlere hitap etti, Bakanlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hazırlanan "Gazetecik" isimli gazeteleri öğrencilere dağıttı.
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