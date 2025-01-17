Dolar
35.56
Euro
36.56
Altın
2,712.10
ETH/USDT
3,421.70
BTC/USDT
104,532.00
BIST 100
9,977.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Tekin, çocuklarla ''Rafadan Tayfa'' filmini izledi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yarıyıl tatiline giren öğrencilere karne hediyesi olarak düzenlenen etkinlikte çocuklarla ''Rafadan Tayfa'' filmini izledi.

Başak Akbulut Yazar  | 17.01.2025 - Güncelleme : 17.01.2025
Milli Eğitim Bakanı Tekin, çocuklarla ''Rafadan Tayfa'' filmini izledi Fotoğraf: Mehmet Murat Önel/AA

İstanbul

Bakan Tekin, İstanbul'daki bir alışveriş merkezinin sinema salonunda gerçekleştirilen etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ile katıldı.

Sinema salonu bölümünde ''Rafadan Tayfa'' filminin maskotları ve çocuklar tarafından alkışlarla karşılanan Tekin, çocukların fotoğraf çektirme taleplerini kırmadı.

Tekin, film gösteriminden önce gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün 18 milyon genç ve çocuğun kısa bir tatile girdiklerini söyledi.

Çocukların vesilesiyle bugün sinemaya geldiklerini belirten Tekin, "Yaklaşık iki yıldır sinemaya da gidemiyorduk. Onlara bugün tatil döneminde ne yapacaklarını tavsiye ederken, 'Dinlendirecek şeyler yapın, mesela sinemaya gidin.' dedik. Bugün biz de böyle bir başlangıç yaptık." diye konuştu.

Tekin, ''Rafadan Tayfa'' gibi temiz içerikte sinema filmi bulmanın zor olduğunu kaydederek, film dolayısıyla TRT'ye ve filmde emeği geçenlere teşekkür etti.

Çocuklara tatil için tavsiyede bulunan Tekin, şunları söyledi:

"Bir tek tavsiyem var; mümkün olduğunca dijital bağımlılıktan, teknoloji bağımlılığından uzak olsunlar. Onun dışında geçirecekleri her türlü etkinlik, her türlü güzel vakit, onlara tatil gibi tatil yaşatmış olacaktır. Çok ciddi bir tehditle karşı karşıyayız. Çocuklarımızın hem akademik başarılarını hem sağlıklarını etkileyen bir tehdit. Bahsettiğimiz şey dijital bağımlılık, teknoloji bağımlılığı. Biraz da o konularda dikkatli olurlarsa çok mutlu oluruz."

Daha sonra sinema salonuna giren Tekin, patlamış mısır ve meyve suyu ikramında bulunulan çocuklarla filmi izledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri Havalimanı yeni terminal binası mütemmimleri ile apron projesi açılışına katıldı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 200 engelli memur alacak
Meteorolojinin fırtına uyarısı sonrası balıkçılar Sinop Limanı'na sığındı
TİKA ile İslam Gıda Güvenliği Teşkilatı arasında mutabakat zaptı imzalandı
Emine Erdoğan: Devlet koruması altındaki çocuklarımızın güven ve huzurlu ortamda yetişmeleri önceliklerimizden olmuştur

Benzer haberler

Milli Eğitim Bakanı Tekin, çocuklarla ''Rafadan Tayfa'' filmini izledi

Milli Eğitim Bakanı Tekin, çocuklarla ''Rafadan Tayfa'' filmini izledi

"Rafadan Tayfa: Kapadokya" filminin özel gösterimi yapıldı

"Rafadan Tayfa: Kapadokya" filmi 1 milyon izleyici sayısını aştı

Bakan Tekin: (Türkiye'de derslik başına düşen öğrenci sayısı) 80 yılda yapılan derslik kadar derslik yaptık

Bakan Tekin: (Türkiye'de derslik başına düşen öğrenci sayısı) 80 yılda yapılan derslik kadar derslik yaptık
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet