Euro
9.08
Dolar
7.46
BIST 100
1,536.19
Altın
1,847.06
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan İstiklal Marşı okuyan asırlık çınar paylaşımı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "96 yaşındaki Fermude Cangül annemiz, bayrağıyla koşmuş okul bahçesine. 'Töreni duyar duymaz heyecanla bekledim.' diyor. Kendisiyle ilk bayrak töreninde yan yana saygı duruşunda bulunmayı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Selma Kasap   | 11.01.2021
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan İstiklal Marşı okuyan asırlık çınar paylaşımı Fotoğraf: Kemal Erdoğmuş / AA

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından, "Tüm okullarda, yöneticilerin katılımıyla bayrak töreni yapılması, öğrenciler, öğretmenler ve ailelerin bulundukları yerden İstiklal Marşı'na eşlik etmeleri" çağrısının ardından, Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki Mehmet Emin Tuna Ortaokulunda düzenlenen bayrak törenine katılan 96 yaşındaki Fermude Cangül'ün Anadolu Ajansı tarafından yayımlanan fotoğrafını paylaştı. 

Haberde yer verilen asırlık çınar Cangül'ün ifadelerini aktaran Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Her yaşta, aynı heyecanda buluşmak ne büyük mutluluk... Fotoğraf, Sivas'tan. 96 yaşındaki Fermude Cangül annemiz, bayrağıyla koşmuş okul bahçesine. 'Töreni duyar duymaz heyecanla bekledim.' diyor. Kendisiyle ilk bayrak töreninde yan yana saygı duruşunda bulunmayı diliyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ: Japonya'da Kovid-19'un mutasyona uğramış başka türü tespit edildi
Lübnan'da Kovid-19 nedeniyle 10 günlük OHAL ilan edildi
Almanya’da işletme sahipleri Kovid-19 önlemlerini iş yerlerini açarak protesto edecek
İngiltere'de 2 milyon 300 bin kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı
İspanya'da Kovid-19 vakalarındaki artışa karşı bölgesel ek önlemler alındı

Benzer haberler

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan İstiklal Marşı okuyan asırlık çınar paylaşımı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan İstiklal Marşı okuyan asırlık çınar paylaşımı

Bakan Ziya Selçuk'tan 'Yarın okullarda ve evlerde İstiklal Marşı okunsun' çağrısı

Milli Eğitim Bakanlığı ilk ve ortaokul öğrencileri için 'İngilizce Etkinlik Kılavuzları' hazırladı

MEB 188 patent, faydalı model, tasarım ve markayı tescilletti

MEB 188 patent, faydalı model, tasarım ve markayı tescilletti
MEB'in tablet bilgisayar dağıtımında 4. faz başladı

MEB'in tablet bilgisayar dağıtımında 4. faz başladı
LGS kapsamında liselere yerleştirme sürecine ilişkin çalışmalar başlatıldı

LGS kapsamında liselere yerleştirme sürecine ilişkin çalışmalar başlatıldı