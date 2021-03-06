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Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan çocukları düşünerek kontrollü davranma çağrısı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kovid-19 salgını tedbirlerinin ardından bazı illerde uzun zaman sonra ilk kez hafta sonu serbestliğinin bulunduğuna işaret ederek, vatandaşlardan çocuklarını düşünerek kontrollü davranmaları çağrısında bulundu.

Burcu Çalık Göçümlü   | 06.03.2021
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan çocukları düşünerek kontrollü davranma çağrısı

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bazı illerimizde uzun zamandır ilk kez hafta sonu serbestliği var. Vatandaşlarımızdan ricam okullarımızı ve çocuklarımızı düşünerek kontrollü davranmaları. Çok bunaldığınızı tahmin ediyorum ancak sağlıklı normalleşebilmek için hala yüksek desteğinize ihtiyacımız var."

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