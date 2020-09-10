Euro
8.86
Dolar
7.49
BIST 100
1,101.83
Altın
1,944.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da Trafik Birim Amirleri 2. Etap Koordinasyon Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 3 önemli uyarı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Lütfen uzaktan eğitime, EBA TV'ye, canlı sınıflara ağırlık verin. Bu koşullarda elimizdeki en gerçekçi çözüm, bu. Lütfen, gayret edelim." dedi.

Yıldız Aktaş   | 10.09.2020
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 3 önemli uyarı

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Öğrencilerimiz, bizim evlatlarımızdır ve en ufak bir risk durumuna mahal verecek adım atmayacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, Instagram hesabından, eğitime ilişkin 3 not paylaştı, uyarılarda bulundu.

Öğretmenlerin birbirlerine de "Hocam" dediğini belirten Selçuk, "Çünkü öğretmenler, biraz da herkesin öğretmenidir." değerlendirmesinde bulundu. Selçuk, bir öğretmen olarak herkese birkaç not aldırmak istediğini kaydetti.

Bunların kağıda yazabileceği gibi akılda da tutulabileceğine işaret eden Selçuk, "Birinci notum şu: Salgın döneminde, eğitim öğretime uzaktan eğitimle devam ettiğimiz her güne sıkıca tutunmalıyız. Lütfen uzaktan eğitime, EBA TV'ye, canlı sınıflara ağırlık verin. Bu koşullarda elimizdeki en gerçekçi çözüm bu. Lütfen, gayret edelim." ifadelerini kullandı.

İkinci notunda yüz yüze eğitime özenli ve oldukça kontrollü bir geçiş yapılacağını belirten Selçuk, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz, bizim evlatlarımızdır ve en ufak bir risk durumuna mahal verecek adım atmayacağız. Çocuklarımızın sağlığı, en hassas noktamız olduğunu unutmayalım.

Üçüncü notum: Biz, öğretmenlerimiz, okul yöneticilerimizle büyük bir eğitim ekibiyiz. Hepimiz 'eğitim' için eğitim aldık; bütün işimiz gücümüz, çabamız, derdimiz, endişemiz, çözümümüz, meselemiz 'eğitim'. Her bir adımında büyük zorlukların içinden geçtiğimiz şu salgın günlerinde, işin bu kısmını bize bırakın. Bu ülkenin öğretmenlerine güvenin ve siz tedbirinizi almaya, çocuklarımıza evde destek olmaya, onları her türlü kaygıdan uzak büyütmeye odaklanın. Böylece, birlikte bir ekip olup birbirimize olan inancımızı yitirmez ve kenetlenirsek çocuklarımız kazanacak. Notlar bugünlük bitti; sınav yok, sözlü serbest... Siz de düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Niğde, Yozgat ve Nevşehir'de Kovid-19 karantina kurallarına uymayanlar KYK yurtlarına yerleştirilecek
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 328 bini aştı
Kovid-19'dan son 24 saatte Hindistan'da 1201, Brezilya'da 1075, Meksika'da 611 kişi öldü
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 28 milyonu aştı
KKTC’deki Kovid-19 hastalarının Türkiye’ye nakli başladı

Benzer haberler

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 3 önemli uyarı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 3 önemli uyarı

İlkokul birinci sınıf öğrencileri uyum haftasında 1, sonraki haftalarda ise 2 gün okula gidecek

MEB, Erol Mütercimler hakkında yasal süreç başlattı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan imam hatiplilerle ilgili sözlere tepki

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan imam hatiplilerle ilgili sözlere tepki

'Okuryazarlık Seferberliği' ile 1 milyon 51 bin vatandaşa ulaşıldı

'Okuryazarlık Seferberliği' ile 1 milyon 51 bin vatandaşa ulaşıldı
Bursluluk sınavına yaklaşık 1 milyon 300 bin öğrenci katıldı

Bursluluk sınavına yaklaşık 1 milyon 300 bin öğrenci katıldı