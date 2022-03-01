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Eğitim, Koronavirüs

Milli Eğitim Bakanı Özer'den 'yüz yüze eğitim' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitim sistemindeki 1,2 milyon öğretmenin hemen hemen tamamının en az 2 doz aşısını tamamladığını belirterek, "Onun için inşallah kararlı şekilde bu dönemi de yüz yüze eğitimde tutarak nihayetlendireceğiz." dedi.

Onur Orhan, Emre Ayvaz, Ömer Ürer   | 01.03.2022
Milli Eğitim Bakanı Özer'den 'yüz yüze eğitim' açıklaması Fotoğraf: Ömer Ürer/ AA

Düzce

Bakan Özer, Düzce Valiliğini ziyaretinde Vali Cevdet Atay, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ve protokol üyelerince karşılandı.

Valilik Şeref Defterini imzalayan Özer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığının ve Bilim Kurulunun önerilerine harfiyen uyup okulları toplumdaki en güvenli yerler olarak koruyarak yüz yüze eğitime kararlı şekilde devam ettiklerini söyledi.

Bu süreçteki en büyük avantajlarının öğretmenlerin aşılanma oranı olduğunu vurgulayan Özer, şunları kaydetti:

"En az bir doz aşı olmuş öğretmen oranı bugün itibarıyla yüzde 94'e ulaştı, en az iki doz aşı olmuş öğretmen oranımız yüzde 90, en az üç doz aşı olmuş öğretmen oranımız da yüzde 53. Yani bir de aşı olmayıp bağışıklık kazanan öğretmen oranını dikkate aldığımızda aslında eğitim sistemimizdeki 1,2 milyon öğretmenimizin hemen hemen tamamı en az 2 doz aşısını tamamlamış bulunmakta. Onun için inşallah kararlı şekilde bu dönemi de yüz yüze eğitimde tutarak nihayetlendireceğiz."

Özer, bu süreçte fedakarlık gösteren öğretmenlere teşekkür ederek, "Hakikaten onlar sadece maskeleriyle ders anlatmadılar, aşı oranlarını yüksek tutarak tüm topluma örnek teşkil ettiler. Öğretmenlerimizle gurur duyuyoruz, kendilerine müteşekkiriz." dedi.

Düzce'de bugün yapacakları toplantıda kentteki eğitimin mevcut durumunu değerlendireceklerini ifade eden Özer, toplantı sonrası güzel haberler paylaşacaklarını söyledi.

Bakan Özer, Düzce'den eğitimle ilgili her zaman güzel haberler aldıklarını belirterek, destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

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