Milli Eğitim Bakanı Özer, AA Editör Masası'na konuk olacak
Özer, yarın AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.
Ankara
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
Özer, saat 10.00'da AAtölye'de başlayacak Editör Masası'nda, eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtlayacak.
Bakan Özer'in açıklamaları, AA'nın internet sitesi "www.aa.com.tr"den yayımlanacak ve "@anadoluajansi" Twitter hesabından anlık takip edilebilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.