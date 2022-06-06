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Eğitim, Kurumsal Haberler

Milli Eğitim Bakanı Özer, AA Editör Masası'na konuk olacak

Özer, yarın AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Selma Kasap   | 06.06.2022
Milli Eğitim Bakanı Özer, AA Editör Masası'na konuk olacak

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

Özer, saat 10.00'da AAtölye'de başlayacak Editör Masası'nda, eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtlayacak.

Bakan Özer'in açıklamaları, AA'nın internet sitesi "www.aa.com.tr"den yayımlanacak ve "@anadoluajansi" Twitter hesabından anlık takip edilebilecek.

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