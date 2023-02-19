Dolar
18.86
Euro
20.18
Altın
1,842.10
ETH/USDT
1,696.80
BTC/USDT
24,683.00
BIST 100
5,026.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Özer: 20 Şubat itibarıyla 71 ilde eğitim öğretim başlayacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20 Şubat Pazartesi günü 71 ilde eğitim ve öğretime başlanacağını bildirdi.

Halil Fidan, Serhat Zafer   | 19.02.2023
Milli Eğitim Bakanı Özer: 20 Şubat itibarıyla 71 ilde eğitim öğretim başlayacak

Gaziantep

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Nurdağı ilçesinde koordinasyon merkezindeki değerlendirmelerin ardından yaptığı açıklamada, depremde hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi.

Çok büyük ölçekli bir depremi hızlı şekilde devlet ve millet el ele vererek atlatmanın çabası içerisinde olduklarını belirten Özer, "Bugün Malatya'dan Gaziantep'e geldik. Önce Valilik'te bir koordinasyon, AFAD merkezinde bir değerlendirme yaptık." dedi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile depremden etkilenen illerdeki eğitim öğretim durumuyla ilgili değerlendirme yaptıklarını aktaran Özer, "Bakanımızla özellikle bu 10 ildeki okulların açılacağı yerlerle ilgili çok detaylı bir değerlendirme yaptık. Şimdi de Sayın Bakanımızla, milletvekillerimizle, valilerimizle birlikte Nurdağı'na geldik." diye konuştu.

"İki tane ekmek fabrikası kuracağız"

Burada tüm birimlerin koordineli çalıştığını görmekten mutluluk duyduğunu dile getiren Özer, şunları kaydetti:

"Sayın Bakanımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, valilerimize, milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum. Biraz önceki değerlendirme toplantımızda ekmekle ilgili sıkıntıdan bahsedildi. Biz de meslek lisesine, hızlı bir şekilde iki tane ekmek fabrikası kuracağız ve buranın ekmek ihtiyacıyla ilgili de sürdürülebilir bir şekilde katkı vermeye devam edeceğiz. Bugünler, birlik beraberlik günleri, inşallah tüm kamu kurum kuruluşlarıyla milletimizle bugünlerden de güçlü bir şekilde çıkacağız."

Özer, depremden etkilenen illerde eğitim ve öğretimin ne zaman başlayacağıyla ilgili bir soru üzerine, "20 Şubat itibarıyla 71 ilde eğitim öğretim başlayacak. 10 ille ilgili de değerlendirmelerimizde son noktaya geldik. Bugün de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızla bu hazırlıklarımızı kapsamlı şekilde değerlendirme imkanımız oldu, inşallah yarın açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

"48 bin öğrencimiz nakillerini aldırdı"

Depremden etkilenen illerdeki öğrencilerin nakilleriyle ilgili soru üzerine de Özer, "İlk günden itibaren nakil imkanını açtık. Şu ana kadar 48 bin öğrencimiz farklı illere, 71 ile nakillerini aldırdı. Bir karar daha aldık, nakil aldıran öğrencileri pansiyonlarımızda ücretsiz şekilde konaklattırıyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ŞAHKUT ekibi, Hatay'da enkazda buldukları 46 bin lirayı polise teslim etti
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili 131 kişi tutuklandı
Yılbaşından bu yana 14 bin 878 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Deprem bölgelerindeki 830 bin 783 binada hasar tespit çalışması tamamlandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depremde yıkılan binalarla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı

Benzer haberler

ŞAHKUT ekibi, Hatay'da enkazda buldukları 46 bin lirayı polise teslim etti

ŞAHKUT ekibi, Hatay'da enkazda buldukları 46 bin lirayı polise teslim etti

Gaziantep'te depremzedeler için sosyal marketler kuruldu

Kızını depremden 5 gün önce satın aldıkları dairede yitiren anne Şimşek: Meğer kızıma mezar almışız

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili 131 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili 131 kişi tutuklandı
Milli Eğitim Bakanı Özer: 20 Şubat itibarıyla 71 ilde eğitim öğretim başlayacak

Milli Eğitim Bakanı Özer: 20 Şubat itibarıyla 71 ilde eğitim öğretim başlayacak
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depremde yıkılan binalarla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depremde yıkılan binalarla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet