Dolar
34.01
Euro
37.83
Altın
2,498.32
ETH/USDT
2,656.00
BTC/USDT
60,786.00
BIST 100
9,810.43
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

Mekke ve Medine'deki Türk okulları yeniden açılacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Suudi Arabistan'ın Mekke ve Medine şehirlerindeki Türk okullarının 2024-2025 eğitim öğretim döneminde yeniden açılmasının kararlaştırıldığını bildirdi.

Utku Şimşek  | 23.08.2024 - Güncelleme : 23.08.2024
Mekke ve Medine'deki Türk okulları yeniden açılacak

Ankara

Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamada, Suudi Arabistan yönetiminin kararıyla, başkent Riyad ve diğer vilayetlerde faaliyet gösteren Türk okullarının, 2020-2021 eğitim öğretim yılı sonu itibarıyla kademeli olarak kapatıldığı hatırlatıldı.

Türkiye'nin diplomatik temasları ve Milli Eğitim Bakanlığının girişimleriyle Suudi Arabistan'da faaliyet gösteren MEB'e bağlı Türk okullarının bir kısmının yeniden açıldığı belirtilen açıklamada, iki ülke makamlarının temasları sonucunda, Mekke ve Medine'deki Türk okullarının da 2024-2025 eğitim öğretim döneminde yeniden açılması kararı alındığı, okullara öğrenci kabulleri ve diğer işlemlerle ilgili çalışmaların başlatıldığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Jandarma Genel Komutanlığında devir teslim töreni
Şehit Piyade Er Uğurcan Işık Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı
Bakan Uraloğlu: Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı projemizi 2028 yılının ilk yarısında bitirmeyi hedefliyoruz
Bolu'da kontrol altına alınan yangında soğutma çalışması sürüyor
Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Benzer haberler

Mekke ve Medine'deki Türk okulları yeniden açılacak

Mekke ve Medine'deki Türk okulları yeniden açılacak

MEB, kitap ve kırtasiye için "fahiş fiyat" talep eden özel okullara inceleme başlattı

MEB, sözleşmeli öğretmenlerin yer değiştirme sonuçlarını açıkladı

Beşiktaşlı Muleka, Al-Kholood'a kiralandı

Beşiktaşlı Muleka, Al-Kholood'a kiralandı
MEB'den öğretmenlerin yer değişikliği taleplerine ilişkin açıklama

MEB'den öğretmenlerin yer değişikliği taleplerine ilişkin açıklama
AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Filistinli ve Suudi yetkililerle "Gazze'de ateşkes çabalarını" görüştü

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Filistinli ve Suudi yetkililerle "Gazze'de ateşkes çabalarını" görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet