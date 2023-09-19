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Eğitim

MEB'in ücretsiz ders kitapları KKTC'deki öğrencilere de ulaştı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu yıl da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) talebi doğrultusunda öğrenciler için ücretsiz ders kitaplarını gönderdi.

Özcan Yıldırım  | 19.09.2023 - Güncelleme : 19.09.2023
MEB'in ücretsiz ders kitapları KKTC'deki öğrencilere de ulaştı

Ankara

Bakanlığın yazılı açıklamasına göre, 2023-2024 eğitim öğretim yılı başlangıcında KKTC'deki okullardaki öğrenciler için gönderilen ücretsiz ders kitapları sahiplerine ulaştı.

KKTC'deki öğrencilere ilk ve ortaokullar için 76, lise kademesinde 106, mesleki eğitimde 234, özel eğitimde 97 çeşit olmak üzere 513 çeşit kitap gönderildi. Ada'ya ulaşan kitap sayısı ise 562 bin 632 adet oldu.


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