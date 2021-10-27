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Eğitim

MEB'in fizyoterapist ve destek personeli alımı için başvurular başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) istihdam edilecek 260 sözleşmeli fizyoterapist ve 5 bin 872 destek personeli için 5 Kasım'a kadar başvuru yapılabilecek.

Sefa Şahin   | 27.10.2021
MEB'in fizyoterapist ve destek personeli alımı için başvurular başladı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, fizyoterapist ve destek personeli alımı için başvurular "kariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden gerçekleştirilebilecek.

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