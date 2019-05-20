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Eğitim

MEB'den 'YKS' açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığından, YKS'ye ilişkin değişimin 2024 yılında ortaöğretim tasarımıyla uyumlu olarak ele alınabileceği, bu tarihten önce üniversite sınavında değişiklik olacağına dair ifade kullanılmadığı bildirildi.

Selma Kasap   | 20.05.2019
MEB'den 'YKS' açıklaması

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığından, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) 2024'ten önce değişiklik olabileceği yönündeki bazı haberler üzerine bilgilendirme yapıldı. 

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakanımız Ziya Selçuk, Ortaöğretim Tasarım Tanıtım Toplantısı'nda ortaya konulan tasarımla üniversiteye giriş sınavı arasındaki bağlantıya dikkat çekmiş ve ihtiyaç duyulan değişim sürecinin YÖK ile yapılacak istişarelerle ilerleyeceğini ifade etmiştir.

Söz konusu açıklamada, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na ilişkin değişimin en erken 2024 yılında ortaöğretim tasarımıyla uyumlu olarak ele alınabileceği açıkça vurgulanmış olup bu tarihten önce üniversite sınavında değişiklik olacağına dair bir ifade kullanılmamıştır."

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